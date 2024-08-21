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Наступ на Курщину зруйнував мрії Путіна про окупацію Сумської області - експерт

Даяна Швець
21 серпня 2024, 02:00
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Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив позитивні наслідки для України після відкриття відкриття фронту на Курщині.
Наступ на Курщину зруйнував мрії Путіна про окупацію Сумської області - експерт
Курська операція зірвала плани РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Курська операція не лише зірвала плани РФ захопити Сумську область, однак і створила буферну зону.

Як результат, це знизило інтенсивність її обстрілів. Окрім цього, окупантам довелось звільнити деякі ділянки фронту. Агресори хоч і не численно, однак перекидають військових з України на Курщину.

Деталями в ефірі телеканалу FREEДOM поділився засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, операція на Курщині відіграє і військове, і військово-політичне значення.

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"Плани противника на Сумську область були зірвані завдяки організації операції, яку ми бачимо на Курську. Це принципове питання. Тепер на Курському напрямку — санітарна зона. Це відіграє і військове, і військово-політичне значення. По-перше, зараз у росіян менше можливостей обстрілювати Сумщину. По-друге, операція просто впустила імідж росіян і Росії загалом у всьому світі. І по-третє — багато союзників України підтримали нас у наших досягненнях", — резюмував Ігор Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко поділився даними стосовно того, що на інших напрямках були зняті деякі підрозділи росармії.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

"Наприклад, Куп’янський напрямок, Херсонський, Запорізький і т.д. Є дані, що з цих напрямків на Курську область перекинули не менше п’яти тисяч особового складу росармії. До слова, це вже більш підготовлені, досвідчені підрозділи. Вони не знімають полки й бригади. За винятком того, що з Севастополя була виведена в Курську область ціла бригада морської піхоти. А так беруть по батальйонах, щоб не зривати наступальні дії на важливих ділянках фронту. Тому військових, які ведуть наступ на Сході, намагаються не чіпати", — констатував засновник благодійного фонду "Закриємо небо України".

Однак, поки успіхи України, РФ все ще ставить за ціль розширення окупації.

"Нещодавно російський диктатор Путін проводив нараду в Раді безпеки та ставив завдання — зупинити просування українських військ і відкинути їх за межі Курської області. Водночас була вказівка не ослаблювати просування вперед на Сході та захоплювати якомога більше регіону. Тому на Сході завдання для росармії не знімаються — вони й далі намагаються підійти до ключових міст: Торецька, Покровська, тепер уже південніше — Соледара, Часового Яру", — розповів генерал-лейтенант.

Операція в Курські області - останні новини:

Нещодавно ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки Сейм. Українські військові атакували інженерний транспорт росіян дронами-камікадзе. Після ураження цілі зв'язок з ударним БПЛА, очевидно, втрачається і запис відео завершується.

Україна готує оточення ворога у Курській області. Складна ситуація для трьох тисяч окупантів може виникнути на річці Сейм у Курській області. На заході українські сили вже перейшли кордон і взяли під контроль невелику територію РФ на хуторі Отруба, що за 15 квадратних кілометрів від річки Сейм.

Своєю чергою Путін наказав "вибити" ЗСУ із Курської області. Фактично, росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової.

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