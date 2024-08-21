Нові населені пункти за ЗСУ: ISW зафіксували просування в Курській області

Українські війська продовжують завдавати ударів по російських понтонних мостах та інженерній техніці на захід від нинішньої лінії зіткнення.

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Вогонь ворога не в змозі стримати просування ЗСУ в Курській області / 24 ОМБР, скріншот із DeepState

20 серпня Збройні сили України продовжили наступ у Курській області країни-агресора Росії, де у них є нові успіхи. Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), на геолокаційних кадрах видно, як українські безпілотники завдають ударів по техніці РФ.

Нею окупанти перевозять понтони на базу біля річки Сейм, що приблизно за 3 кілометри на північ від Глушкового. Супутникові знімки підтверджують, що українські сили станом на 19 серпня знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм.

Що цікаво, деякі російські військові блогери повідомляли про захоплення ЗСУ селища Вишнівка, що на південний захід від Коренево та за 14 кілометрів від міжнародного кордону.

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Цю інформацію мовчазно визнало і Міністерство оборони РФ 19 серпня у повідомленні про просування українських військ біля цього населеного пункту. Окрім цього ЗСУ вдалося просунутися на захід вздовж траси 38К-030 у східній частині Коренево, а також полями на північний схід від цього населеного пункту.

За словами військових блогерів Росії українські сили не припиняють і механізовані атаки на околиці Кореневого, хоча армія РФ завдає ударів з артилерії та повітря для стримування цього просування.

Геолокаційні кадри за 20 серпня демонструють і просування ЗСУ в лісистій місцевості на північ від Руського-Порічного. Пов'язаний з Кремлем військовий блогер у цей же день заявив, що українські сили також підійшли до західної околиці Руської Конопельки на схід від Суджі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Ситуація у Курській області - останні новини

Напередодні главком Сирський повідомив, що українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Відомо, що ЗСУ звільнили вже 1263 квадратних кілометри.

Натомість російські чиновники досі, схоже, не можуть змиритися із проривом у Курській області ЗСУ і почали розганяти інформацію про причетність до боїв іноземних найманців зі сторони України. Так 20 серпня Міністерство закордонних справ країни-агресора Росії викликало тимчасову повірену у справах США Стефані Голмс. Причиною цього є нібито участь "американської приватної військової компанії" у бойових діях на території РФ.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ уразили інженерний транспорт російських військ у Глушківському районі Курської області, який перевозив, за словами військових, понтони для переправи ворожої техніки поблизу знищених напередодні мостів біля річки Сейм.

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