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"Не будемо плекати ілюзій": у Німеччині жорстко заявили про неможливість вести нормальні відносини з РФ

27 грудня 2022, 20:02
Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що Росія є загрозою для своїх сусідів.
Німеччина, Путін
У Німеччині жорстко заявили про неможливість вести нормальні відносини з РФ / Колаж фото сайт Кремля, Вікіпедія, pixabay

З Росією зараз неможливо вести "нормальні відносини", адже Путін розв'язав криваву війну проти України. РФ є серйозною загрозою для своїх сусідів. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Digi24.

Вона додала, що Німеччина хоче бачити демократичну Росію.

"З цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну і демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Але давайте не будемо плекати ілюзій - ми живемо в іншій реальності", - сказала Бербок.

Міністр зазначила, що завданням Німеччини має стати зміцнення спільної безпеки проти Росії і відбуватися це повинно на постійній основі. Вона також пообіцяла допомогу Україні, яка"захищає свободу Європи".

"Саме тому ми будемо поруч з нею стільки, скільки буде потрібно - зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - додала Бербок.

Нагадаємо, на фоні передачі систем протиповітряної оборони Patriot від США Україні в якості військової допомоги в Німеччині задумалися над тим, що ще можуть поставити нашій країні. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Олафа Шольца вивчить подальші поставки ППО та зброї в Україну.

Раніше посол України в Німеччина Олексій Макєєв розповів, що ФРН дала обіцянку надати Україні більше озброєнь і боєприпасів. Київ в терміновому порядку потребує зенітних систем, самохідних гаубиць і боєприпасів. Йдуть перемовини щодо надання танків Marder і Leopard. У діалозі спостерігається позитивна динаміка.

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