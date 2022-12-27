Влаштували 'феєрверк': ЗСУ потужно знищили російських топ-офіцерів

Українські захисники розбомбили військовий штаб російських окупантів.

ЗСУ знищили російських топ-офіцерів / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові накрили вогнем військовий штаб російських окупантів. Внаслідок "феєрверку" одразу "денацифікувались" щонайменше 12 окупантів. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"До 7 осіб склали санітарні втрати", - написав Штефан.

За його даними, серед "двохсотих" виявились:

новопризначений командир бригади,

начальник розвідки бригади,

начальник артилерії бригади,

інші офіцери управління.

Поки не повідомляється, де саме сталася "бавовна". Всі подробиці "Штірліц" пообіцяв згодом.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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