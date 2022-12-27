Влаштували 'феєрверк': ЗСУ потужно знищили російських топ-офіцерів

Українські військові накрили вогнем військовий штаб російських окупантів. Внаслідок "феєрверку" одразу "денацифікувались" щонайменше 12 окупантів. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
"До 7 осіб склали санітарні втрати", - написав Штефан.
За його даними, серед "двохсотих" виявились:
- новопризначений командир бригади,
- начальник розвідки бригади,
- начальник артилерії бригади,
- інші офіцери управління.
Поки не повідомляється, де саме сталася "бавовна". Всі подробиці "Штірліц" пообіцяв згодом.
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.
Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.
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