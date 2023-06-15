ЗСУ просуваються на кілометр на кожному напрямку наступу - Маляр

Російська окупаційна армія із усіх сил намагається не допустити просування українських військових.

https://glavred.net/ukraine/zsu-prosuvayutsya-na-kilometr-na-kozhnomu-napryamku-nastupu-malyar-10478359.html Посилання скопійоване

ЗСУ наступають на всіх напрямках / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

На фронті зараз триває наступ та оборонні дії. На різних напрямках та районах відбуваються бої - ЗСУ впевнено просуваються.

Як повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі, ворог на сході продовжує концентрувати значну кількість сил та підтягує резерви з інших напрямків. Відомо, що із півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки.

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

"На Бердянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному. За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів", - повідомила Маляр.

Вона також додала, що наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння.

"Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", - підсумувала заступниця Міністра оборони України.

Дивіться відео про те, як просуваються наступальні, і оборонні дії - Маляр розповіла детальніше:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

Більше військових новин: