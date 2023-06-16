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ЗСУ нарощують темп контрнаступу: в ISW вказали на успіхи і назвали серйозну проблему

Альона Вороніна
16 червня 2023, 07:52 оновлено 16 червня, 07:57
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Захисники України минулої доби продовжували наступати щонайменше на трьох напрямках фронту. Подекуди вдалося серйозно просунутися.
Украинские военные
ЗСУ нарощують темп контрнаступ/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБР імені Чорних Запорожців, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Українські військові у четвер, 15 червня, продовжували проводити контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках фронту і досягли певних успіхів. Зокрема, були проведені успішні дії на північ і північний захід від Бахмута.

Крім цього, згідно з повідомленням об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, захисники України просунулися до кілометра на заході Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції біля Вугледара. Про це розповідають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW звернули увагу, що російські провоєнні блогери на тлі певних успіхів ЗСУ повідомляли, нібито українські військові "безуспішно наступали" на південний захід і південь від Оріхова Запорізької області.

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Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, захисники України просунулися до 3 км біля Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області. Громов розповів, що воїни ЗСУ від початку контрнаступальних дій звільнили сім населених пунктів у цих районах.

У той же час в ISW звернули увагу на слова радника Офісу президента України Михайла Подоляка, який заявив, що контрнаступ "як такий" ще не почався, просто ведуться певні наступальні дії.

"Це, ймовірно, пояснює, що українські сили ще не розпочали своїх основних зусиль. ISW оцінює, що поточні українські наступальні операції, ймовірно, створюють умови для ширших контрнаступальних цілей, які не є чіткими одразу і тому є початковою фазою поточного контрнаступу", – припустили аналітики.

Що може завадити ЗСУ у контрнаступі

В ISW наголошують, що російські засоби радіоелектронної боротьби є ключовим чинником, який ускладнює контрнаступ українських військ на Запорізькому напрямку.

В Інституті вивчення війни наголосили, що російські засоби РЕБ мають вирішальне значення для ускладнення українських контратак на цьому напрямку.

Війна в Україні

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив впевненість, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час масштабного контрнаступу українських військових втрати техніки є з обох сторін. Проте це не стане перешкодою для просування вперед захисників України, адже у них є достатньо потужностей для ремонту цієї техніки, після чого її повертатимуть на поле бою. У той же час Україна отримуватиме безперервну допомогу від союзників.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр ввечері 15 червня розповіла, що на фронті зараз триває наступ та оборонні дії. На різних напрямках та районах відбуваються бої – ЗСУ впевнено просуваються. У той же час ворог на сході продовжує концентрувати значну кількість сил та підтягує резерви з інших напрямків. Відомо, що із півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

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