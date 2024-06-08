Буде більше ППО: Зеленський анонсував чудові новини щодо військової допомоги

Президент зазначив, що нові безпекові угоди для України вже майже підготовлені.

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В Україні збільшиться кількість ППО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Україна скоро може отримати додаткові системи ППО. Уже є домовленості з партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Уже є домовленості з партнерами про додаткові системи ППО для України, і деякі з цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина - ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують", - каже Зеленський.

Він додав, що вже майже підготовлені нові безпекові угоди для України.

відео дня

"Зараз ці місяці - час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам - усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", - додав президент.

Завдяки переговорам і зустрічам у Франції вдалося досягти нових рішень для української оборони від Франції та США. Є прогрес щодо артилерії, виробництва в Україні снарядів калібру 155. Також буде більше можливостей у бойової авіації та РЕБ.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Що таке ЗРК Patriot / Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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