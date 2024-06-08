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"Є низка моментів": Міноборони пояснило, що буде за надання неправдивих даних у ТЦК

Руслана Заклінська
8 червня 2024, 20:12
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Систематичне ігнорування повісток на оновлення даних у військкоматах та в системі "Резерв+" є правопорушенням, розповіла Катерина Черногоренко.
'Є низка моментів': Міноборони пояснило, що буде за надання неправдивих даних у ТЦК
Чим загрожує надання неправдивої інформації у ТЦК / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Для військовозобов'язаних громадян, які порушили правила військового обліку, передбачено складання протоколу про адміністративне порушення, а також накладення штрафу. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі "Суспільного".

Посадовиця також прокоментувала інформацію, яка поширилась у ЗМІ, про блокування банківських рахунків військовозобов'язаних, які свідомо подали неправдиві дані під час їх оновлення у мобільному застосунку "Резерв+".

"Щодо блокування рахунків. Дійсно є набір норм, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Тому що в країні війна і ці норми прийняла Верховна Рада. Є низка моментів, які стосуються відповідальності за те, що людина систематично, наголошую – систематично, не оновлює свої дані або ухиляється від такого обов’язку", - пояснила Черногоренко.

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За її словами, систематичне ігнорування повісток на оновлення даних у військкоматах та в системі "Резерв+" є правопорушенням. Ігнорування може призвести до того, що особу оголосять у розшук, залучать поліцію та накладуть штраф.

"Після двох ігнорувань необхідності з’явитися в ТЦК або оновити дані онлайн на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з’явитися в ТЦК або оновити дані", - додала заступниця міністра оборони.

Черногоренко підкреслила, що уряд працює над впровадженням нових електронних процедур, які зроблять процес оновлення даних для військовозобов'язаних громадян більш зручним та ефективним.

"Раніше громадяни мали носити ксерокопії, фізично йти в ТЦК, стояти в чергах. Зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця червня запустити всі електронні запити через систему "Оберіг", яка взаємодіє з усіма державними реєстрами. Щоб була можливість отримати ці дані через електронні інтеграції", - наголосила посадовиця.

'Є низка моментів': Міноборони пояснило, що буде за надання неправдивих даних у ТЦК
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто така Катерина Черногоренко?

Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).

В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

Мобілізація в Україні - нововведення для українців за кордоном

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

Також Кабінет міністрів України затвердив можливість бронювання військовозобов'язаних через портал "Дія". Це дозволить керівникам підприємств здійснювати бронювання за годину, замість тижнів очікування результату.

Нагадаємо, військовозобов'язані українці, що проживають за кордоном, можуть стати на військовий облік у консульствах без візиту до ТЦК та СП. Це нововведення Кабміну спростить процедуру та допоможе уникнути зайвої бюрократії.

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