"Потрібно пити таблетки": у Зеленського відреагували на ахінею Путіна

У Зеленського відреагували на ахінею Путіна / скріншот

Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю, 30 вересня, оголосив про анексію окупованих територій України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Також російський диктатор відзначився низкою заяв. Зокрема він упевнений, що США нібито окупують Німеччину, Корею і Японію.

Більш того, Путін вважає, що в НП з "Північними потоками" винні "англосакси".

"Англосаксам вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, фактично приступили до знищення загальноєвропейської інфраструктури", - заявив Путін.

На потік свідомості російського диктатора відреагував глава ОП України Андрій Єрмак.

"Ми працюємо далі і звільняємо українські території. Але не звертаємо увагу на тих, кому пора пити таблетки. Армія працює, Україна - єдина. Тільки вперед", - написав Єрмак у своєму Telegram.

"Референдум" на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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