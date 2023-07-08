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"Сумніватимуться, хто це зробив": Захід не відповість РФ у разі аварії на ЗАЕС – Огризко

Альона Вороніна
8 липня 2023, 01:35
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Західні країни не готові жорстко відповісти Росії. Тому у разі катастрофи на ЗАЕС вони будуть "вивчати ситуацію" і казати, що не знають, хто ж це зробив.
Владимир Огрызко, Запорожская АЭС
Захід боятиметься відповісти РФ у разі аварії на ЗАЕС, вважає Огризко/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Якщо країна-агресорка РФ наважиться влаштувати катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, Захід не буде готовий жорстко відповісти Росії за такі дії.

У західних країнах відреагують так само, як реагували, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: вони будуть вивчати ситуацію, казати, що не знають, хто ж це зробив, і що головне зараз – ліквідувати наслідки цієї провокації. Про це сказав дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Вони звернуться до ООН, щоб вона надіслала гуманітарні вантажі та місії, тобто десь такою буде реакція. Я не думаю, що зараз вони психологічно готові до того, щоб жорстко відповісти Росії. Цей страх він засів у кістках, і, на жаль, поки що він ніяк звідти вилізти не хоче", – зазначив Огризко.

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Також він додав, що для того, щоб Захід нарешті почав реагувати на такі провокації Росії належним чином, у західних державах до "керма" повинні стати сильніші лідери.

"Ну просто у США, Великій Британії, Німеччині, Франції мають з'явитися лідери на кшталт Рейгана, Де Голля, Черчилля, які вміли брати на себе відповідальність і не боятися. Бо якщо будуть такі, як Меркель, Обама чи Саркозі з попередньої, так би мовити, когорти, то чекати на зміну позиції нам не потрібно", – зазначив дипломат.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

Пізніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав. Але Буданов одразу наголосив, що загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не знята, доки там продовжують перебувати російські окупанти – поки станція зайнята російськими військами, такі провокації можуть повторитися будь-коли, якщо вони захочуть.

В Американському ядерному товаристві зазначили, що російські окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС. Однак повторення Чорнобильської катастрофи не буде. Навіть найгірший сценарій не представлятиме радіологічної небезпеки для населення.

Дипломат Володимир Огризко зазначав, що якщо країна-агресорка Росія наважиться влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС, яку зараз контролюють російські окупанти, НАТО ніяк на це не відреагує. Навіть якщо хмара радіації дійде до країн Альянсу, то НАТО все одно просто заплющить на це очі, тому що не хоче зникнення Росії з карти світу.

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