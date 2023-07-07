Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією – американські експерти

Експерти оцінили всі можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС.

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Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російські окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС. Однак повторення Чорнобильської катастрофи не буде. Навіть найгірший сценарій не представлятиме радіологічної небезпеки для населення. Про це заявили в Американському ядерному товаристві.

Експерти вивчили всі можливі сценарії, навіть обстріл і підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. 6 реакторів ЗАЕС зупинені вже більше 10 місяців і не виробляють тепло, яке могло б викликати швидкий радіологічний викид.

"ЗАЕС спроектована таким чином, щоб протистояти природним і техногенним загрозам. Товсті, армовані сталлю, залізобетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

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Викид радіоактивних матеріалів буде обмежений навіть у разі порушення захисних конструкцій.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може статися вибух. Росіяни розмістили вибухівку на даху третього і четвертого енергоблоків.

Країна-агресор Росія впродовж останніх днів вивела частину бойового складу окупантів з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання Sky News 5 липня. Також видання зазначає, що через ризик теракту країни-окупанта РФ на Запорізькій АЕС цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

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