Ризик підриву Росією ЗАЕС знизився, Україна вжила заходів-ГУР

Запорізька атомна електростанція буде в безпеці тільки тоді, коли звідти підуть окупанти Росії, сказав представник розвідки Андрій Юсов.

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Ризиків підриву ЗАЕС стало менше, але вони не зникли - ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Військово-політичне керівництво України вжило заходів, які посприяли зниженню ризику реалізації країною-агресором Росією теракту на Запорізькій АЕС. Загрози підриву ворожими військами ЗАЕС не буде тільки тоді, коли вони залишать станцію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що ризики теракту з боку Росії на ЗАЕС дещо знизилися, оскільки українська влада вчасно вжила необхідних заходів.

Втім, ризиків підриву атомної електростанції не буде тільки після того, як окупанти звідти підуть.

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"Якщо говорити про ризик умисних дій. Через комплекс заходів, які вжило українське військово-політичне керівництво та розвідувальне співтовариство, ризик реалізації терористичного задуму дещо знизився. Але повністю небезпека спаде тільки тоді, коли територія станції буде демілітаризована після виходу окупаційних військ і повернення законної української влади", - підкреслив Андрій Черняк.

Загроза підриву Росією Запорізької АЕС

Президент Володимир Зеленський 5 липня заявив, що російські окупанти на даху енергоблоків Запорізької атомної електростанції заклали схожі на вибухівку предмети. Він закликав світ зупинити Москву від можливого теракту на ЗАЕС.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що ризик підриву окупантами Росії Запорізької АЕС не зник. Загроза буде присутня, доки загарбники залишаються на станції.

Представниця МЗС країни-окупанта Росії Марія Захарова звинуватила Україну в, мовляв, "намірі завдати шкоди ЗАЕС". За словами пропагандистки, звинувачення Москви на адресу Києва буцімто "повинні розглянути на саміті НАТО".

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