Знадобиться евакуація: у МОЗ розкрили "найгірший варіант розвитку подій" на ЗАЕС

Якщо теракт таки станеться, то населення в радіусі 50 км опиниться в небезпеці. Людям знадобиться евакуація з небезпечної зони.

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У МОЗ розкрили варіант розвитку подій на ЗАЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Енергоатом

Заступник голови Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що вони готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

Зараз майже всі атомні блоки перебувають у стані "холодного зупину". Саме тому там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час аварії.

"Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації. Найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже реакторі, що працює. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду", - про це Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Укрінформ.

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Якщо станеться такий сценарій, то населення в радіусі 50 км опиниться в небезпеці. Людям знадобиться евакуація з небезпечної зони.

"Незважаючи на те, які конкретно будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, вони будуть призводити до, по суті, сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження", - сказав санлікар.

Представник МОЗ повідомив, що 190 лікарень готові до приймання пацієнтів, якщо окупанти вдадуться до теракту на ЗАЕС.

"Медзаклади, які прицільно законтрактовані по пакету реагування на надзвичайну ситуацію, будуть приймати тих пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги під час проведення евакуації або якщо вони звернулися з якимись ургентними станами", - наголосив Кузін.

Підрив Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що експерт розповів про найбільший ризик - сховище радіоактивних відходів ЗАЕС. Якщо туди щось прилетить або там щось вибухне, то дійсно може статися колосальна радіаційна аварія.

На даху 4 енергоблоку Запорізької АЕС з'явились невідомі "об'єкти". Сервіс Planet Labs на знімках зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС.

Експерт пояснив, чому росіяни тікають із Запорізької АЕС. Олександр Кочетков зазначає, що росіяни залишають атомну станцію виключно під примусом і загрозою оточення із нашого боку.

Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

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