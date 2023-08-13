Тривожний інцидент на ЗАЕС: фахівець розповів, що зробили окупанти

Злочинні дії російських окупантів знову ставлять під загрозу існування Запорізької атомної електростанції. Про це заявив керівник Держатомрегулювання Олег Кориков в ефірі телемарафону.
"На атомній електростанції побудований комплекс заходів на ядерній установці, щоб крім виробництва пари забезпечити захист населення, навколишнього середовища від неприпустимого впливу радіації, яка шкодить здоров'ю і навколишньому середовищу. На шляху потенційного поширення радіації шикуються бар'єри. Що сталося з точки зору безпеки на енергоблоці №4? Порушена цілісність одного з бар'єрів на шляху поширення радіації в навколишнє середовище. Перший контур-вода, що омиває ядерне паливо. Вона з'явилася в другому контурі, який повинен йти на виробництво електрики в турбогенераторі", — сказав він.
За словами Корикова, з причини безвідповідальних і непередбачуваних дій російських окупантів, які шкодять радіаційній безпеці, вже відбулося порушення цілісності фізичного бар'єру на шляху поширення радіації в навколишнє середовище в районі ЗАЕС.
"Це відбувається в порушення умов ліцензії, згідно з якою експлуатувати Запорізьку АЕС дозволено виключно в холодному стані. Каховського водосховища, яке було надійним джерелом водних ресурсів для ЗАЕС, і в умовах відсутності надійного зв'язку з енергосистемою України", — підсумував він.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.
4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.
Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що військово-політичне керівництво України вжило заходів, які посприяли зниженню ризику реалізації країною-агресором Росією теракту на Запорізькій АЕС. Загрози підриву ворожими військами ЗАЕС не буде тільки тоді, коли вони покинуть станцію.
Інші новини: