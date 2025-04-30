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Частина українців втратить бронювання: в Міноборони оприлюднили список

Маріна Фурман
30 квітня 2025, 18:27
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Причина розбронювання - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах.
военный билет
У Міноборони відповіли, чи позбавлять медиків бронювання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Частина медиків втратять бронь від мобілізації
  • Мета скасування бронювання - забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим

Бронювання від мобілізації втратять певні фахівці медичної сфери. Йдеться про людей, які пройшли навчання за військово-медичними спеціальностями і зараз потрібні для роботи у підрозділах ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зокрема, бронювання знімуть з санітарних інструкторів (медичних сестер і братів), фельдшерів, військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

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"Причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що розбронювання буде "точковим" та погодженим з МОЗ і обласними департаментами.

Мета скасування бронювання з певних фахівців - не зняти захист з усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим.

"Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів", - написали у прес-службі відомства.

Частина українців втратить бронювання: в Міноборони оприлюднили список
Що потрібно для бронювання від мобілізації / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 30 квітня, в ЗМІ поширювалася інформація про те, що МОЗ отримало запит від Міноборони на розбронювання частини медиків. Наразі формуються відповідні списки фахівців, які можуть бути залучені до потреб армії.

Крім того, як повідомив секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13229, який передбачає можливість для громадян віком від 60 років підписувати контракт на службу в Силах оборони України.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав закон про продовження воєнного стану в Україні. Відповідно мобілізацію в Україні продовжили до 7 серпня 2025 року.

Інші новини:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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