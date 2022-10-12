Лукашенко відкрито перекинув до РФ білоруські танки на допомогу російським окупантам - Генштаб ЗСУ

Лукашенко відкрито перекинув до РФ білоруські танки/ колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність країни надати допомогу країні-агресору, Росії, у війні проти України. Про це сказано в зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 12 жовтня.

За даними українських офіцерів, Лукашенко активно сприяє російським окупантам-в першу чергу з ремонтом пошкодженої на лінії фронту техніки.

Раніше Лукашенко вже публічно підтверджував - Білорусь бере участь у війні. Однак нібито не відправляє на фронт солдатів-білорусів.

Також в Генштабі ЗСУ повідомили - в Білорусі знята зі зберігання і відправлена в Бєлгородську область перша партія з двадцяти радянських танків моделі Т-72. У Мережі вже опублікували відео з перекиданням техніки. Крім танків, там були помічені також зенітні ракетні комплекси.

У свою чергу, російські окупаційні війська продовжують перекидати зброю на територію Білорусі. Зокрема, туди надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які в армії окупантів масово перейменовуються в "Герань-2".

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіяти російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

Інші новини: