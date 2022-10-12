Командир підводного човна, який наказав бомбити Україну, одружений на українці, батьки живуть в Ялті

39-річний Сергій Нерусін - командир Б-271 "Колпіно". На цьому підводному човні він не вперше скоює військовий злочин. У 2017 році від вбивав сирійців.
10 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Вибухи були чутні практично в кожній області. Частина ракет була запущена з Чорного моря, де вранці в понеділок знаходилося шість російських військових кораблів з ракетами "Калібр". Командиром одного з підводних човнів "Колпіно" є капітан другого рангу Сергій Нерусін, дружина якого - українка.
Команда розслідувачів evocation.info з'ясувала, що 39-річного Сергія Нерусіна пов'язують з Україною родинні стосунки. Він одружений з Катериною Нерусіною. Вона - громадянка України, народилася в Ялті. Там же живуть її батьки - Петро і Надія Катарови.
Нерусін спочатку служив на підводному човні "Ростов-на-Дону", пізніше став командиром б-271 "Колпіно". На цьому підводному човні Нерусін не вперше скоює воєнний злочин. У 2017 році "Колпіно" з акваторії Середземного моря обстріляв тими ж "калібрами" територію Сирії.
Зараз підводний човен базується на території анексованого Криму в Севастополі. 10 жовтня за наказом Нерусина крилаті ракети вилетіли в Україну і вбили мирних людей.
Ракетний удар по Києву 10 жовтня
В понеділок у Києві пролунали вибухи. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі - в центрі столиці.
Прессекретар ДСНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані та загиблі внаслідок декількох влучень в Києві в різних місцях.
По Шевченківському району було зафіксовано три влучання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 - пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.
Водночас в Голосіївському районі зафіксовано два влучання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, внаслідок чого попередньо постраждала одна людина.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.
Інші новини:
- На окупантів чекає сюрприз: в Україну прибули ще чотири HIMARS
- ЗСУ знищили склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв'язку окупантів на півдні
- Маск спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України - ЗМІ