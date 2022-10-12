Командир підводного човна, який наказав бомбити Україну, одружений на українці, батьки живуть в Ялті

Сергій Нерусін віддав наказ запускати ракети по Україні / Фото evocation.info, Нацполіція України

10 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Вибухи були чутні практично в кожній області. Частина ракет була запущена з Чорного моря, де вранці в понеділок знаходилося шість російських військових кораблів з ракетами "Калібр". Командиром одного з підводних човнів "Колпіно" є капітан другого рангу Сергій Нерусін, дружина якого - українка.

Команда розслідувачів evocation.info з'ясувала, що 39-річного Сергія Нерусіна пов'язують з Україною родинні стосунки. Він одружений з Катериною Нерусіною. Вона - громадянка України, народилася в Ялті. Там же живуть її батьки - Петро і Надія Катарови.

Нерусін спочатку служив на підводному човні "Ростов-на-Дону", пізніше став командиром б-271 "Колпіно". На цьому підводному човні Нерусін не вперше скоює воєнний злочин. У 2017 році "Колпіно" з акваторії Середземного моря обстріляв тими ж "калібрами" територію Сирії.

Зараз підводний човен базується на території анексованого Криму в Севастополі. 10 жовтня за наказом Нерусина крилаті ракети вилетіли в Україну і вбили мирних людей.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві пролунали вибухи. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі - в центрі столиці.

Прессекретар ДСНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані та загиблі внаслідок декількох влучень в Києві в різних місцях.

По Шевченківському району було зафіксовано три влучання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 - пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

Водночас в Голосіївському районі зафіксовано два влучання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, внаслідок чого попередньо постраждала одна людина.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.

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