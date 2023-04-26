Без батька залишилися двоє синів: у боях проти окупантів загинув відомий спортсмен-футзаліст

У боях з російськими окупантами, на передовій загинув відомий український футзаліст, колишній захисник клубу "Титан-Зоря" з Покровського Андрій Петренко.

https://glavred.net/ukraine/bez-otca-ostalis-dvoe-synovey-v-boyah-protiv-okkupantov-pogib-izvestnyy-sportsmen-futzalist-10466041.html Посилання скопійоване

Андрій Петренко / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У жорстоких боях з російськими окупантами геройськи загинув відомий український футзаліст і колишній гравець клубу "Титан-Зоря" з Покровського Андрій Петренко. Про це написав на своїй сторінці в Facebook його друг, футзальний тренер Олександр Юзик.

"Серце зупиняється, мозок перестає сприймати реальність, ноги налиті свинцем і відмовляються рухатися! Боже, як могло так статися, чому не зберіг сина для батьків, люблячого батька для сім'ї, чудову людину, справжнього патріота Нашої України? Андрій, ти завжди залишишся в наших серцях, пам'ять про тебе ніколи не згасне, твою футбольну естафету продовжать сини Микита і Макар!", - йдеться в тексті.

41-річний Андрій Петренко був кандидатом у майстри спорту з футзалу. Відомий за своїми виступами за такі клуби: "Титан-Зоря" з Покровського, Дніпровський "Будівел" і ФІНЕК (Дніпропетровська державна фінансова академія).

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У 2015-му році Петренко завершив професійну кар'єру, проте з футзалом не розлучився, виступаючи на аматорському рівні. І він же допомагав робити перші кроки в спорті своїм синам Микиті і Макару.

Петренко воював у складі легендарної 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. 25 квітня стало відомо, що спортсмен трагічно загинув у боях з окупантами на Донбасі.

Андрій Петренко на фронті / Facebook

Нагадаємо, раніше захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня 2022 року з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Дивіться відео, з історією загибелі на фронті соліста балету Одеської опери Ростислав Янчишен:

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