Ні в чому не кається: боєць НГУ дав перші свідчення після розстрілу людей

Артемій Рябчук дав перші свідчення після затримання / Фото facebook.com/dnipropolice

Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, якого затримали після того, як він розстріляв п'ятьох людей на території заводу Південмаш, дав перші свідчення слідчим.

Як пишуть в Мережі джерела, знайомі з деталями справи, затриманий не кається в події.

Зазначається, що Рябчук усвідомлював свої дії під час розстрілу людей. При цьому він не шкодує про те, що вчинив.

Раніше затриманий боєць НГУ Артемій Рябчук розповів про те, що сталося на території заводу Південмаш, де він розстріляв п'ятьох людей.

У мережі з'явилося відео з першими зізнаннями затриманого бійця НГУ.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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