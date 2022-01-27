Був свідком загибелі: нові деталі про бійця НГУ, який влаштував бійню в Дніпрі

Затриманий Артемій Рябчук

Стали відомі нові подробиці про бійця Нацгвардії, який розстріляв людей у Дніпрі на Південмаші. Артемій Рябчук був віруючим і ніякими скандалами в рідному селі не запам'ятався.

Місцеві жителі кажуть, що на психіку Артемія могла вплинути трагедія з другом, який потонув на його очах, пише Obozrevatel.

Місцеві жителі в Одеській області розповідають, що його мама займається тим, що пече солодощі, торти на продаж. Вона часто приносила частування на заходи в клас.

"Обидва дуже віруючі. Артем теж віруючий хлопець. Він часто виступав у класі на теми, пов'язані з Біблією. Ми навіть здивовані, що він взагалі пішов служити в армію і взяв в руки зброю. Батьки піклувалися про нього і про його сестру. Мама завжди приходила на збори, цікавилася, що у Артема в школі", – розповідає одна з мешканок села.

Жінка також згадує, що в житті Артемія сталася трагедія.

Реклама

"Вони з другом Сергієм після того, як той закінчив 11-й клас, пішли на Дунай на пляж. І той на його очах почав тонути. Артемій нічого не міг вдіяти, бо вони обоє не вміли плавати. Сергій потонув буквально в метрі від нього. У Артемія був стрес, він бігав по пляжу і дуже сильно плакав. Потім він навіть на похорон не прийшов, була тільки його мама. Можливо, це теж сильно вплинуло на хлопця", - припускає вона.

Артемія запам'ятали, як товариського і доброзичливого хлопця. Кажуть, що вчився він сумлінно і ніякими поганими вчинками не відзначався.

Правда, у хлопця було загострене почуття справедливості. Якщо щось було не по справедливості, то він відстоював власну думку і доводив свою позицію. Міг образитися, якщо до нього не прислухалися. Але в цілому з ним рахувалися, адже хлопець умів переконувати.

читайте також"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

читайте такожКривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли "труїти" товариші по службі - що відомо

Читайте ще: