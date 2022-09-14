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Росіян здивував контрнаступ ЗСУ на Харківщині – Пентагон

14 вересня 2022, 06:50

Підрозділи РФ пішли через кордон в результаті наступу ЗСУ, зазначили в США.

Сили АТО, українська армія на Донбасі
У США оцінили контрнаступ ЗСУ / Reuters

У Пентагоні прокоментували контрнаступальну операцію Збройних сил України в Харківській області.

За словами прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, єдиними, для кого стала здивуванням швидкість наступу українських військових на Харківщині, були солдати російської армії, повідомляється на сайті Міноборони США.

"Для США ефективність контрнаступу українських сил під Харковом не стала подивом. Судячи з даних, які Пентагон має щодо дій у відповідь російських окупантів, можливо, це стало сюрпризом саме для росіян", - заявив він.

Видео дня

За даними Райдера, наступ ЗСУ в Харківській області змусив істотну частину російських підрозділів піти через кордон на територію Росії.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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Пентагон Харківська область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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