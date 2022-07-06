Бійці ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмальовували фарбою і морили голодом

Бійці ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмальовували фарбою / колаж фото Ірини цвіли

Українські бійці врятували собаку-вівчарку, яку російські окупанти паскудно прикрасили і морили її голодом. Про це написала на своїй Facebook-сторінці громадська діячка Олена Мозгова.

Вона пише, що вівчарка сама прибилася до українських бійців у Пісках, що на Донеччині. Російські солдати залишили на тварині образливий напис фарбою плюс, по всьому видно, вони її морили голодом.

"На наші позиції в Пісках прибилася вівчарка. Розмальована вандалами, голодна, контужена. В її втомлених очах згасало життя. Бійці ділилися з нею своїми пайками, дбали про неї", ‒ написала Мозгова.

Все ж українським бійцям вдалося врятувати вівчарку. З її хутра солдати ЗСУ вже вистригли образливий напис і відгодували тварину до нормального рівня.

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Нагадаємо, раніше з аудіоперехоплення СБУ стало відомо, що російські окупанти скаржаться на харчування і вдаються до поїдання собак, а їх командири продають пайки, які призначаються для солдатів.

"Він банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста. Ми відразу ж викинули. [Фігня - неценз.] повна, як поросятам", - заявив окупант.

До того інший агресор, який перебуває на території тимчасово окупованої Херсонщини, скаржився своєму товаришеві, що недоїдає, тому разом з побратимами їдять все підряд - зокрема, собак.

"Все [дуже погано - неценз.]. Нас укри [нищать - неценз.], як молодих. Собак їмо, жерти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширського тер'єра", – пише своєму знайомому окупант.

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