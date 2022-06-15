Адольфа назвали Адідасом: Кадирову подарували собаку, вкрадену в українського воїна з Азовсталі

Пітбуль належить захиснику Азовсталі, його евакуювали разом з господарем. Але потім собаку цинічно відібрали.
Російські загарбники відібрали в евакуйованого з Азовсталі українського воїна його собаку і подарували очільнику чеченських Tik-Tok-військ Рамзану Кадирову.
Пітбуля його господар забрав разом з собою, коли евакуйовувався із заводу Азовсталь. Проте потім собаку у нього цинічно вкрали. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
На кадрах евакуації українських бійців з Азовсталі, які облетіли весь світ, було видно, що захисники Маріуполя забирали разом з собою своїх собак. На одній зі світлин помітний білий пітбуль у наморднику – він покидав завод разом зі своїм господарем, який служить у полку "Азов".
Проте потім російські псевдозоозахисники відібрали собаку і депортували його у Росію. Після цього пітбуля подарували Рамзану Кадирову.
"Під час евакуації з Азовсталі поранені українські військові забрали із собою службових собак, які разом із ними охороняли місто. Волонтер із Рязані Юрій Кованов, відібравши собаку у захисників Азовсталі, привіз її до Грозного", – йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, собаку із "Адольфа" переназвали на "Адідас".
При цьому у місцевих новинах в Росії диктор повідомив, нібито собаку готові обміняти на одного з представників чеченського народу, який зараз перебуває в Україні і якого на батьківщині вважають "злочинцем і терористом".
Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув новими погрозами Україні – сказав, що російські війська нібито планують застосувати на Донбасі якісь нові тактичні прийоми.
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