"Сьогодні йорка їли": солдати РФ харчуються собаками на Херсонщині

Окупанти відчувають серйозні проблеми із забезпеченням.
У Херсонській області російські окупанти голодують. Через проблеми із забезпеченням їм доводиться їсти собак.
Про це стало відомо СБУ по листуванню в мережі між окупантами.
Так, один з них, який знаходиться на території тимчасово окупованої Херсонщини, скаржиться своєму товаришеві, що недоїдає, тому разом з побратимами вони їдять все, що ворушиться, зокрема, собак.
"Все [дуже погано-нецензурно .]. Нас укри [нищать - неценз.], як молодих. Собак їмо, жерти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширського тер'єра", - пише своєму знайомому окупант.
За словами загарбника, у них немає продовольства, тому що в армії відсутня логістика, і продукти не можуть поставляти.
Щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей у товариша, але той йому відмовив.
Раніше повідомлялося, що в київській області окупанти їли котячий корм у розподільному центрі АТБ. Загарбники не доторкнулися до людської їжі.
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