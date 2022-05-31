"Сьогодні йорка їли": солдати РФ харчуються собаками на Херсонщині

Солдати РФ харчуються собаками на Херсонщині / коллаж фото УНИАН и Reuters

У Херсонській області російські окупанти голодують. Через проблеми із забезпеченням їм доводиться їсти собак.

Про це стало відомо СБУ по листуванню в мережі між окупантами.

Так, один з них, який знаходиться на території тимчасово окупованої Херсонщини, скаржиться своєму товаришеві, що недоїдає, тому разом з побратимами вони їдять все, що ворушиться, зокрема, собак.

"Все [дуже погано-нецензурно .]. Нас укри [нищать - неценз.], як молодих. Собак їмо, жерти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширського тер'єра", - пише своєму знайомому окупант.

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

За словами загарбника, у них немає продовольства, тому що в армії відсутня логістика, і продукти не можуть поставляти.

Щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей у товариша, але той йому відмовив.

Раніше повідомлялося, що в київській області окупанти їли котячий корм у розподільному центрі АТБ. Загарбники не доторкнулися до людської їжі.

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