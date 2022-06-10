"М'яса хочеться!": окупанти жеруть собак, поки їх командири заробляють на продажі сухпайків

Окупанти жеруть собак, поки їхні командири заробляють на продажу сухпайків / УНІАН

Російські окупанти скаржаться на харчування і їдять собак, а їхні командири продають пайки, які призначаються для солдатів.

Під час бесіди загарбника з дружиною, яку перехопила СБУ, військовий скаржиться на якість пайків.

"Він банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми відразу ж викинули. [Фігня - нецензурна] повна, як поросятам", - заявив окупант, додавши, що їх пайки перепродують командири.

На другій частині запису, який опублікувала СБУ, інший окупант попросив маму вгадати, що він їв. Жінка спочатку називає "екзотичний варіант" з борсуками, а потім переходить до мишей і щурів.

"Собаку! М'яса хочеться ж!", - відповів росіянин.

Раніше окупант, який перебуває на території тимчасово окупованої Херсонщини, скаржився своєму товаришеві, що недоїдає, тому разом з побратимами вони їдять все, що ворушиться, зокрема, собак.

Також повідомлялося, що в Київській області окупанти їли котячий корм у розподільному центрі АТБ. Загарбники не доторкнулися до людської їжі.

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