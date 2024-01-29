Росіяни готуються вийти на адміністративні кордони Запорізької області

Сили безпеки і оборони України вибивають та знищують росіян, але техніки у росіян залишається багато, зауважив Денисов.

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Окупанти хочуть просунутись до Запоріжжя / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов заявив, що на Запорізькому напрямку окупанти формують штурмові підрозділи, щоб далі проводити наступальні дії та посунути ЗСУ від займаних позицій.

"Окупантам треба відновити контроль над кількома важливими логістичними ділянками, які вони втратили. Тому вони не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Боєць "Легіону Свободи" також розповів про засоби, які зосередила армія РФ на Запорізькій лінії фронту.

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"Там достатньо багато ресурсів для того, щоб у режимі 24/7 вести обстріли. Частина з них працює, рухається, обстрілює, підтримує їхню штурмову піхоту. Інші техніку вони використовують як артилерійські установки. У них є різні танки, від Т-55 до більш-менш сучасних, модернізованих, як Т-80. Також на озброєнні у росіян багато самохідних установок та гармат", - зазначив він.

Сили безпеки і оборони України вибивають та знищують росіян, але техніки у росіян на цьому напрямку залишається багато, зауважив Денисов.

"До того ж на Запорізькому напрямку перебуває декілька артилерійських підрозділів РФ. Мотострілкам теж активно надається артилерійське озброєння. Тому в окупантів тут суттєва перевага над нами. Вони мають можливість брати кількістю", - додав він.

Нагадаємо, що військовий експерт з Іраїлю Давид Шарп розповів, що росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі. Ситуація на південному фасі бойових дій залишаються достатньо складною. Водночас росіяни активізували спроби відбити втрачені позиції.

ЗСУ пішли вперед на Запоріжжі та вибили окупантів і захопили нові рубежі. Мер Мелітополя повідомив, що уточнив, що українські захисники відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного на Запоріжжі.

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