Бійці ЗСУ розтрощили Панцир-С1 військ РФ: ЗРПК окупантів за $15 млн став металобрухтом

Війська Росії на одній з ділянок фронту ховали зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 серед зелених насаджень, проте його наздогнав удар ЗСУ.
Сили оборони України продовжують розтрощувати на полі бою техніку окупаційної армії Росії. Цього разу з'явилися кадри знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1, вартість якого оцінюється в 15 мільйонів доларів США.
Як повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій ЗСУ, українські бійці виявили ворожий Панцир на одній з ділянок фронту. Окупанти намагалися заховати його в "зеленці".
Однак їм це не допомогло – військові завдали удару і перетворили зенітний ракетно-гарматний комплекс загарбників РФ на металобрухт.
Війна Росії проти України
Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ утримують вогневий контроль у Херсонській області. Російські загарбники отримали команду до останнього битися у Херсоні. Окупанти готуються до вуличних боїв і будують оборонні споруди.
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що армія України продовжує свій наступ на Луганщині. Звільнено ще 9 населених пунктів. Важкі бої йдуть у районах Білогорівки, Сватового та Кремінної.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що армія України може звільнити Херсон до кінця листопада. За словами глави ГУР, в окупованому місті зосереджені найбільш боєздатні підрозділи росіян. За його інформацією, всього на Херсонщині перебуває близько 40 тисяч військ РФ.
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