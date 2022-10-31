Контрнаступ на Луганщині: ЗСУ звільнили 9 населених пунктів - Гайдай

ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Луганщині / Колаж Міноборони України, Суспільне

Українські військові потужно контрнаступають на Луганщині. Їм вже вдалося звільнити дев'ять населених пунктів. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"На сьогодні дев'ять населених пунктів деокуповано. Сподіваюся, наші захисники цю цифру з кожним тижнем збільшуватимуть", – сказав Гайдай.

Гарячими точками залишаються райони Білогорівки, Сватового та Кремінної. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників у Білогорівці, але їм це не вдається.

Українські військові відтісняють ворога та просуваються у напрямку Сватового та Кремінної.

Окупанти продовжують тероризувати українців та гатять з "Градів" по мирним жителям села Невське, яке ЗСУ звільнили 24 жовтня. Звідти намагаються евакуювати людей, щоб уникнути жертв серед цивільних.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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