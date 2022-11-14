Бійці ЗСУ на човнах переправляються через Дніпро: у Міноборони показали відео

Бійці ЗСУ переправляються через Дніпро / Скріншот Міноборони України

У Мережі опубліковано відео, на якому бійці Збройних сил України на човнах переправляються через Дніпро. Чи може йти мова про форсування річки в якості військового маневру, на даний момент невідомо.

Зокрема, Міністерство оборони у своєму Twitter-акаунті опублікувало відео, на якому можна побачити, як українські військові на човнах переправляються через Дніпро.

Відомство не вказує, скільки бійців і куди саме вони направляються.

Українські військові перепливають через Дніпро / Скріншот відео Міноборони України

"Чудовий Дніпро", - наголошується в описі під викладеним відео.

Війна Росії проти України

Армія України 11 листопада звільнила Херсон від окупації Росії. Президент Володимир Зеленський сказав, що першими до Херсона зайшли спеціальні підрозділи ЗСУ. Також Зеленський підкреслив - Україна збирається і надалі звільняти свої території.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Київ не збирається йти на так звану "заморозку війни" після звільнення Херсона. За його словами, всі завдання, які поставлені перед ЗСУ, будуть виконані, а території – деокуповані.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 14 листопада повідомив, що українські війська звільнили вже 12 населених пунктів на Луганщині. За словами чиновника, повернення земель проходить в умовах важких боїв. У російських окупантів був час, щоб посилити свої позиції за рахунок мобілізованих.

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