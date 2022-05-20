Сили РФ занепадуть, ЗСУ зможуть їх витіснити: генерал США назвав терміни

ЗСУ мають потенціал витіснити російські сили назад до лінії 23 лютого, говорить Бен Ходжес.
До кінця серпня, початку вересня сили російських окупантів занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу.
Це в інтерв'ю Голосу Америки спрогнозував колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.
На його думку "з такими боями, втратами амуніції і військових, думаю, що до кінця літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витіснити російські сили назад, принаймні, до лінії 23 лютого".
"Думаю, це відбудеться до вересня", – додав генерал-лейтенант США.
Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.
читайте такожДесятки рашистів "перемололи" разом з технікою: ЗСУ завдали потужного удару на Донбасі
Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Читайте ще:
- ЗСУ знищили "бойового бурята" - чемпіона з танкового біатлону
- "Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ
- ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів