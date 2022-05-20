Сили РФ занепадуть, ЗСУ зможуть їх витіснити: генерал США назвав терміни

ЗСУ зможуть витіснити окупантів РФ, прогнозують у США / Фото УНІАН

До кінця серпня, початку вересня сили російських окупантів занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу.

Це в інтерв'ю Голосу Америки спрогнозував колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

На його думку "з такими боями, втратами амуніції і військових, думаю, що до кінця літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витіснити російські сили назад, принаймні, до лінії 23 лютого".

"Думаю, це відбудеться до вересня", – додав генерал-лейтенант США.

Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

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Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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