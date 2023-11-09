У ГУР налякали окупантів операціями в Криму на кшталт вибуху корабля "Аскольд"

Нові спецоперації, каже спікер Гур Андрій Юсов, будуть схожі на недавню атаку, в результаті якої в Керчі був знищений ракетний корвет "Аскольд".

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Йде підготовка до цілого ряду операцій, схожих на події в Керчі, сказав Андрій Юсов / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/Tsaplienko

Сили оборони України готують нові спеціальні операції в тимчасово окупованому країною-агресором РФ півострові Крим. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами офіцера, нові спецоперації будуть схожі на недавню атаку, в результаті якої в Керчі була вражена портова інфраструктура заводу "Залив" і російський ракетний корвет "Аскольд".

"Зараз паралельно йде підготовка до цілого ряду операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет - "Главред") "Калібрів" у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Тобто ми не одним "Аскольдом" повинні радіти. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини", ‒ сказав Юсов.

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Крім того, офіцер не став ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію українських ЗМІ про те, що точні координати корабля "Аскольд" українцям надав капітан армії агресорів за хабар в 1500 доларів США.

"Коментувати на даному етапі такі речі немає необхідності. Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом - ідейну і меркантильну в тому числі", ‒ сказав він.

Удар по окупантам РФ у Керчі

Нагадаємо, в суботу 4 листопада потужні вибухи прогриміли в Криму: стало відомо про потрапляння в корабель РФ. У Керчі була атака на суднобудівний зваод, під удар потрапив корабель окупантів.

"Очевидці розповідають нам, що суднобудівний завод в Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту-141 "Стриж" - було чути реактивний рев", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стали відомі деталі удару по кораблю РФ у Керчі. В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ проекту 22800 Каракурт. "Зафіксовано мінімум 3 прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд", який стояв південніше Керчі", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ISW оцінили наслідки для окупантів удару по Керчі - ракетний удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі. При цьому ступінь пошкоджень корабля поки неясна.

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