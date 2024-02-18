Більшу частину екіпажу не врятували: у ЗСУ розкрили деталі удару по Цезарю Кунікову

Ворог намагається приховати свої втрати, наголосив Дмитро Плетенчук.

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У Чорному морі знищено ВДК Цезар Куніков / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Спікер Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук повідомив нові деталі знищення в Чорному морі великого десантного корабля російських окупантів Цезар Куніков.

Досить велику частину екіпажу російського ВДК знищено, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами офіційного представника ВМС, ворог намагається приховати свої втрати, тому наразі достеменно не встановлено, скільки окупантів ліквідовано внаслідок потоплення ВДК Цезар Куніков.

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Водночас він звернув увагу на те, що, судячи з обставин удару ЗСУ, можна припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу.

"Корабель - це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, найімовірніше, нехай і в неповному обсязі - але, найімовірніше, у повному - був присутній на борту. З огляду на погодні умови, час доби - все ж таки було темно - звісно, є висока ймовірність, що досить велика частина екіпажу загинула. Швидкі забирали їх із берега, у якому стані - важко сказати", - додав Плетенчук.

Удар по ВДК Цезар Куніков

Раніше повідомлялося, що РФ втратила не тільки ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

Нагадаємо, бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

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