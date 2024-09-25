Великі втрати на фронті і в тилу: Путін може сісти за стіл переговорів - Цезар

Єдиним важелем впливу на кремлівського диктатора, який не налаштований на діалог про кінець війни, є сила.

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Поки армія РФ не буде виснажена, як і ресурсний потенціал Росії, Путін на переговори не піде / Колаж: Главред, фото: pixabay, Вікіпедія

Попри активний пошук Україною шляхів до закінчення війни та встановлення справедливого миру, країна-агресор Росія досі не проявила жодних ознак готовності до реального діалогу, однак диктатора Володимира Путіна можна до цього примусити.

Як розповів 24 каналу заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков (Цезар), Україні для цього потрібно продовжувати наносити нищівних ударів по армії РФ, що призведуть до великих втрат як і безпосередньо на фронті, так і в глибокому тилу агресора.

Кремлівський диктатор розуміє лише мову сили, тому буде готовий піти на переговори з Україною тільки коли його армія опиниться у безвихідній ситуації: змушена буде відступати та не матиме жодних успіхів на фронті.

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"Путін вірить в те, що може продати росіянам через ЗМІ все, що завгодно. Якщо йому вдасться зафіксувати поточні результати, то це він продасть як перемогу", - наголосив Цезар.

Тому Україні варто уникати небезпечної ситуації та давати ворогу час на перепочинок, накопичення сил та ереформатування виробництва на воєнні рейки.

Хоча не у всіх аспектах українські сили мають паритет з ворогом, але грамотні атаки дронів по стратегічних об'єктах РФ підривають міць окупантів та наближають час, коли російська армія відчує значну нестачу живої сили та озброєння.

"Україні потрібно нав'язувати противнику свою волю, використовувати форми та засоби боротьби, які є доступними і дають їй переваги в цій війні", - підсумував Андронніков.

Хто такий Максиміліан Андронніков (Цезар)? Максиміліан Андронніков, відомий під псевдонімом "Цезар" — російський військовий, який командує та виступає як прес-секретар Легіону "Свобода Росії". Він також є членом З'їзду народних депутатів під керівництвом Іллі Пономарьова, пише Вікіпедія.

Позиція Росії щодо переговорів про закінчення війни в Україні

Нагадаємо, що у Кремлі неодноразово заявляли про нібито готовність до діалогу з Україною. Однак у російських заявах немає і натяку на реально справедливе закінчення війни. Так диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова повернутися до переговорів з Україною. Але не обійшлося без умов - господар Кремля хоче розпочати переговори на основі угоди, досягнутої в Стамбулі 2022 року.

Аналітики ISW раніше повідомляли, що Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави.

У зв'язку з цим російські чиновники намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні. При цьому в Кремлі демонструють небажання Росії брати участь у сумлінних переговорах з Україною, критикуючи мирну формулу президента Володимира Зеленського.

Формула миру / Інфографіка: Главред

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