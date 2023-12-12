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"Подарунок до Різдва": Данілов прокоментував затримку допомоги з боку США

Юрій Берендій
12 грудня 2023, 10:00
За словами Данілова, зупинка допомоги від США не призведе до поразки України у війні проти Росії.
'Подарунок до Різдва': Данілов прокоментував затримку допомоги з боку США
Данілов прокоментував затримку допомоги з боку США / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

В Вашингтоні досі не вдалося досягти загальної згоди щодо бюджету на наступний рік, в якому передбачена фінансова підтримка України. У той же час секретар Ради національної безпеки та оборони наголошує, що не слід розглядати це як трагедію.Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC.

Як зазначається в матеріалі, Данілов висловлює велику впевненість у тому, що США нададуть оборонну допомогу Києву. Також він конкретизує ці цифри, тобто суми, на які Україна може розраховувати.

"Якщо трапиться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва (25 грудня), ми будемо цьому раді. Але якщо це станеться трохи пізніше, то не варто робити з цього трагедію", – констатував посадовець.

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У відповідь на питання про те, чи зазнає Україна поразки у війні, якщо допомога від США припиниться, Данілов відкинув такий сценарій, стверджуючи, що "правда на нашому боці".

"Путін знищить нас на очах людства? Він буде вбивати наших дітей, наших жінок, наших літніх чоловіків? І весь світ дивитиметься із заплющеними очима? Тоді має бути запитання: у якому світі ми живемо?", - резюмував Олексій Данілов.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський прокоментував тимчасове припинення Сполученими Штатами надання допомоги Україні у сфері оборони. Він висловив впевненість у тому, що паузу, обумовлену розбіжностями в Конгресі США, можна подолати.

Президент Джо Байден планує провести зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським в Білому домі, оскільки обговорення угоди про надання допомоги Україні в Конгресі залишаються безрезультатними. Це зустріч стає останньою спробою Білого дому тиснути на Конгрес, де гальмуютть угоду, спрямована на надання великої допомоги Україні.

Reuters, з посиланням на інсайдера, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на компроміс з республіканцями в Сенаті, підтримуючи включення пункту про безпеку кордонів США у законопроекті щодо додаткового фінансування, з метою надання нової допомоги Україні та Ізраїлю.

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новини США військова допомога Олексій Данілов
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