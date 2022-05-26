Більше не літає: ЗСУ ліквідували білоруського пілота-пенсіонера, який воював у складі ПВК

ЗСУ ліквідували білоруського пілота-пенсіонера Миколу Маркова / Анатолій Штефан

У Луганській області українські військовослужбовці збили російський Су-25. Як виявилось, літаком за 11 млн доларів керував білоруський відставний полковник Микола Марков. Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Марков брав активну участь у війні проти України. Він перебував у складі однієї з російських приватних військових компаній.

Як відомо, Марков загинув у Луганській області в районі Попасної.

"Марков Микола 1955 р.н. проживав у Ліді (Білорусь), літав "від якоїсь ПВК" веденим у генерала Боташева. Збитий на Су-25 у р-ні міста Попасна Луганської обл. Діди на старість вирішили ... Вже правильно повертаються додому", – написав Штефан.

Білоруське видання Мotolko Нelp підтвердило загибель пілота-пенсіонера. Його поховали у рідному місті Ліда.

Як виявилось, Марков ще у 1976 році став випускником Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Він служив у ВПС СРСР у Казахстані, Східній Німеччині, у Поставах та Ліді, де був штурманом полку.

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