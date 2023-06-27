"Скоро результати всіх порадують": у ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів

Підрив загарбниками дамби Каховської ГЕС незначно вплинув на рух воїнів ЗСУ. Попри підступний задум окупантів, українські воїни вкладаються у план контрнаступу.

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У ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Бойова робота, яку зараз проводять українські військові на фронті, відбувається за планом і вже дає результати.

Скоро на фронті будуть успіхи, які всіх порадують. Відповідну заяву зробила керівник Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у вівторок, 27 червня.

"Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена", – сказала Гуменюк.

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При цьому вона додала, що підрив російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції не завдав захисникам України такого клопоту, на який розраховували окупанти.

Гуменюк наголосила, що українські воїни вкладаються у план контрнаступу. Хоча, за її словами, все-таки відбулися певні зміни у бойовій роботі, які у той же час вкладаються у запланований глобальний план і не порушують його.

Керівник Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня зазначила, що російські окупанти вже усвідомлюють, що рух Збройних сил України не зупинить навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на ГЕС.

Ситуація на фронті в Україні

Президент України Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що вчора на усіх напрямках у захисників України було просування вперед, і це щасливий день. Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ в Донецькій та Запорізькій областях. Він вручив українським воїнам державні нагороди.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у районі Бахмута "вагнерівців" немає, вони ганебно втекли. Сили оборони неподалік східної частини Бахмута продовжують чинити тиск на росіян та вибивати їх на флангах.

У той же час розвідка Великої Британії повідомила, що ЗСУ пробили оборону РФ і просунулися вперед під Донецьком. Українські десантно-штурмові війська трохи просунулися на схід від села Красногорівка, недалеко від Донецька, яке знаходиться на старій лінії контролю, повідомили в британській розвідці.

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