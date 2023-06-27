У районі Бахмута 'вагнерівців' немає, вони ганебно втекли - Череватий

Сили оборони неподалік східної частини Бахмута продовжують чинити тиск на росіян та вибивати їх на флангах.

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Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті / колаж: Главред, фото: armyinform, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Під Бахмутом, який російські найманці "Вагнер" довгий час намагалися захопити, сьогодні ініціатива перебуває в руках ЗСУ, розкрив Сергій Череватий.

"Так, станом на 26 червня лише за добу на Бахмутському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Росіяни активно обстрілювали українських захисників, зокрема, завдали 2 авіаудари", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

Також відомо, що Сили оборони ліквідували 153 окупантів, ще 203 поранили та взяли в полон 6 осіб.

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Російські окупанти мають значні втрати й у техніці - українські воїни змогли знищити 2 самохідні установки, 13 одиниць артилерійських засобів, БМД, 4 БпЛА, 1 пункт управляння БпЛА та протитанковий ракетний комплекс.

Також Сергій Череватий повідомив, що сьогодні немає інформації про присутність у районі Бахмута найманців ПВК "Вагнер". Вони не просто відійшли, а втекли.

"Ні, "вагнерівці" звідти вийшли, а точніше - ганебно втекли. Головною діючою силою там зараз є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливо утримати Бахмут", - додав Череватий.

Він пояснив, що замість "вагнерівців" на цьому напрямку діють регулярні війська країни-окупантки, а саме повітряно-десантні та піхотні підрозділи Росії. Також там є окупанти з інших російських більш дрібних приватних військових компаній, зокрема, ПВК "Факел", "Патріот", "Ветерани", а також штурмові роти "Шторм-Z".

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

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