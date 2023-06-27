"Був на фронті, це щасливий день": Зеленський розповів про просування ЗСУ на всіх напрямках

Під час робочої поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку.

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​ Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах "Хортиці", які героїчно відзначилися у битві за Бахмут / Фото: president.gov.ua ​

Президент Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що вчора на усіх напрямках у захисників України було просування вперед, і це щасливий день.

Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ в Донецькій та Запорізькій областях. Він вручив українським воїнам державні нагороди.

"Спасибі всім, хто зараз в бою заради України, хто готується до бою, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Всі, хто відновлюється після поранень, всі, хто тренує наших воїнів! Спасибі вам! Пишаюся вами всіма! Слава вам, наші герої! І вічна та світла пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну, кожному та кожній!", - зазначив президент у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі.

відео дня

Зеленський уточнив, що 26 червня був у підрозділах "Хортиці", які героїчно відзначилися в битві за Бахмут, далі − у "дуже потужних, дуже акуратних" морпіхів, потім − в "Таврії", на південному фронті.

Дивіться на відео нічне звернення президента Володимира Зеленського:

Нічне звернення Зеленського / скріншот

Як уточнює пресслужба ОП, під час робочої поїздки до Донецької області Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку.

Командувач ОСГВ "Хортиця " генерал-полковник Олександр Сирський доповів главі держави про оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Олександр Сирський доповів Зеленському про оперативну обстановку / Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав воїнам здоров'я та обов'язково – перемоги.

"Україна пишається кожним з вас. Ви - круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут спекотно. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви", – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оліві, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом з підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер не раз відмовлявся від госпіталізації та залишався разом з побратимами на полі бою.

26 червня Олег Олива відзначав свій день народження. Президент привітав його зі святом і подякував за службу.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оліві / Фото: president.gov.ua

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

26 травня в Міноборони повідомили, що Збройні Сили України продовжують контрнаступ на сході, просування склало від 1 до 2 км. На півдні площа звільнених територій збільшилася на 17 кв. км. В цілому, з моменту початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км. при цьому зросла кількість обстрілів з боку російських окупантів.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що в результаті успішних контрнаступальних дій підрозділи Збройних сил України змогли просунутися до кілометра в районі кордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Донеччини.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам.

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