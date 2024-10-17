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"Велика небезпека для українців": що готує РФ в найближчі місяці - генерал розвідки

Юрій Берендій
17 жовтня 2024, 14:05
207
РФ готує крилаті та балістичні ракети для масованих ударів по території України взимку, щоб примусити українців до переговорів, вважає Маломуж.
'Велика небезпека для українців': що готує РФ в найближчі місяці - генерал розвідки
Що готує РФ для українців в найближчі місяці - генерал-розвідник / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти можуть готувати масовані ракетно-дронові удари по території України, щоб вплинути на громадську думку і змусити Україну погодитись на умови Москви. Водночас можливість ядерного удару по Україні залишається вкрай низькою. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За словами експерта, ймовірність ядерного удару дуже низька. Це пояснюється тим, що усі сили і засоби західних країн, яким Росія погрожує, зараз спрямовані на нейтралізацію таких дій. Спроба використання ядерної зброї призведе до глобального конфлікту, який може стати фатальним насамперед для самої Росії. Тому ця загроза малоймовірна, вказує Маломуж

"Утім, Україна готується до всіх сценаріїв. Наша ППО сьогодні може знищувати балістичні та крилаті ракети, які можуть бути носіями тактичного ядерного боєзаряду. І сьогодні вона збиває без'ядерні заряди, тобто у нас є і така практика, і така можливість - Росія про це знає", - зазначив Маломуж.

Генерал Маломуж підкреслив, що початок ядерної атаки змінить формат світового протистояння, і весь світ, включаючи Китай та Індію, які є ядерними державами, виступлять проти Росії, оскільки вони вже неодноразово попереджали Путіна про неприпустимість таких дій. Він вважає, що Путін не наважиться реалізувати цей сценарій.

"Однак зберігається велика небезпека для нас - масовані ракетні удари Росії, із залученням систем різних типів. Зараз РФ накопичує ракети і часто застосовує комбіновані атаки дронами і ракетами. Але вже є пауза, коли росіяни не б'ють ракетами. Це ознака того, що противник готує балістичні ракети, Кинджали й Онікси, і крилаті ракети для нових потужних ударів, зокрема по центрах ухвалення рішень у Києві й інших містах, стратегічних об'єктах, військових і адміністративних будівлях, енергетичних об'єктах і центрах комунікації. Росія запускатиме все це в комплексі, разом з армією дронів, щоб перевантажити нашу ППО, і тоді більше об'єктів буде уражено", - припускає Маломуж.

Однак Маломуж наголосив на необхідності готовності до цієї загрози та важливості не ігнорувати сигнали тривоги. Росія намагається зламати моральний дух українців, проводячи нічні атаки дронами, проте це лише посилює негативне ставлення до РФ. Узимку вони можуть намагатися завдати більше шкоди, що може призвести до значних втрат серед мирного населення.

"З одного боку, РФ застосовуватиме все можливе, щоб просуватися на фронті, бодай по кілометру щодня, а з іншого - завдаватиме ударів по наших територіях, виснажуючи українців дроновими атаками та ударами ракет. Тож найближчими місяцями слід бути обережними, бо одним з основних аргументів РФ будуть ракетні удари. Після чого вона висуватиме українцям вимогу - йти на переговори. Водночас Москва апелюватиме і до Заходу - мовляв, подивіться, скільки жертв, давайте домовлятися, бо ми підемо до кінця", - резюмував Маломуж.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

'Велика небезпека для українців': що готує РФ в найближчі місяці - генерал розвідки
Звідчи і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Путін робить акцент на "війну на виснаження", його поточна стратегія спрямована на затягування конфлікту. Він вважає, що російські окупанти зможуть витримати західну підтримку України та зламати її опір, вигравши "війну на виснаження". Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

17 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Зеленський зазначив, що зими завжди були важкими для України, але цей період буде особливо небезпечним.

Тим часом російські сили активно знищують місто Торецьк у Донецькій області. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, підкресливши, що нинішній стан міста виглядає жахливо.

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