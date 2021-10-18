Хворих на COVID-19 відправляють в інші міста: у Херсоні стався колапс у лікарнях

Лікарні в Херсоні забиті / УНІАН

У Херсоні ситуація з коронавірусом стає критична. Ліжка для хворих у медзакладах заповнені майже на 100%.

Як розповів у Facebook в.о. заступника міського голови Роман Головня, пацієнтів госпіталізують в сусідні населені пункти.

"Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - уточнив чиновник.

За його словами, кисню для хворих сьогодні поки вистачає.

Херсонська область перейшла в "червону" зону карантину. Жорсткі карантинні обмеження там почали діяти з 15 жовтня.

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У Херсоні жорсткі обмеження призвели вже до транспортного колапсу, а на зупинках громадського транспорту утворилися довгі черги.

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Коронавірус в Україні

Унаслідок погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом з 18 жовтня в Запорізькій, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях посилюють карантин. Регіони переходять на червоний рівень протиепідеміологічних обмежень.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зробив заяву про те, що початок піку COVID-19 в Україні очікується з 25 жовтня. За його словами, у країни буде складних 10 днів, але медична система повинна витримати навантаження.