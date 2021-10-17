Удар COVID-19: в Україні 17 областей - у червоній та помаранчевій зонах карантину

В Україні зростає кількість областей з посиленим карантином / УНІАН

В Україні жовтій зоні карантинних обмежень відповідають тільки Київ, а також сім областей.

Всі інші регіони знаходяться в червоній або помаранчевій зонах, випливає з даних, опублікованих на сайті МОЗ.

Зазначимо, що в усіх областях помаранчевої зони, крім Київської та Черкаської, перевищено рівень госпіталізації хворих на COVID-19 або людей з підозрою на коронавірус.

Також в ряді областей помаранчевої зони перевищені коефіцієнт позитивних тестів на коронавірус і показник завантаженості ліжок з киснем.

Червона зона карантину:

Херсонська область.

Помаранчева зона карантину:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Жовта зона карантину:

місто Київ;

Вінницька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Кіровоградська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область.

/ moz.gov.ua

Коронавірус в Україні:

Згідно з даними на ранок неділі, 17 Жовтня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 288 осіб. З них 1086 дітей і 154 медичних працівника.

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За минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 4 747 осіб. Видужала 3 541 людина. Загинули 219 людей.

Найбільше заражень зафіксовано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (748), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.