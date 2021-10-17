Удар COVID-19: в Україні 17 областей - у червоній та помаранчевій зонах карантину

У ряді областей помаранчевої зони перевищені коефіцієнт позитивних тестів на коронавірус і показник завантаженості ліжок з киснем.
В Україні жовтій зоні карантинних обмежень відповідають тільки Київ, а також сім областей.
Всі інші регіони знаходяться в червоній або помаранчевій зонах, випливає з даних, опублікованих на сайті МОЗ.
Зазначимо, що в усіх областях помаранчевої зони, крім Київської та Черкаської, перевищено рівень госпіталізації хворих на COVID-19 або людей з підозрою на коронавірус.
Також в ряді областей помаранчевої зони перевищені коефіцієнт позитивних тестів на коронавірус і показник завантаженості ліжок з киснем.
Червона зона карантину:
- Херсонська область.
Помаранчева зона карантину:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Жовта зона карантину:
- місто Київ;
- Вінницька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Кіровоградська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область.
Коронавірус в Україні:
Згідно з даними на ранок неділі, 17 Жовтня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 288 осіб. З них 1086 дітей і 154 медичних працівника.
За минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 4 747 осіб. Видужала 3 541 людина. Загинули 219 людей.
Найбільше заражень зафіксовано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (748), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.