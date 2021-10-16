"У нас буде 10 складних днів": в РНБО розповіли, коли чекати на початок піку нової хвилі COVID-19

В РНБО розповіли, коли чекати початку піку нової хвилі коронавірусу / Reuters

Початок піку захворюваності на COVID-19 в Україні цієї осені почнеться через півтора тижні, з 25 жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у п'ятницю, 15 жовтня.

"Ми вважаємо, що пік буде з 25 жовтня, і у нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50-55 тисяч осіб одномоментно... Ми вважаємо, що наша система готова", - сказав Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, водночас існують занепокоєння щодо забезпечення лікарень киснем. Адже в Україні зараз вирує штам коронавірусу "Дельта", а в інфікованих ним хворих складно підіймати рівень кисню.

"Ми потребуємо зараз дуже у великих обсягах кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5-7-10-12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли потрібно відразу 15-20-30", — підкреслив секретар РНБО.

Зазначимо, за добу 15 жовтня коронавірус в Україні виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей і медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 2859 осіб; летальних випадків - 277; одужали - 5874 особи.

Реклама

Раніше йшлося про те, що в Україні з усіх госпіталізованих через COVID-19 протягом вересня 97,1% були невакциновані. Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мова йде про громадян, які не пройшли повний курс вакцинації, тобто не отримали дві дози препарату.

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.