Ще чотири області йдуть в "червону" зону: де і коли посилять карантин

У "червоній" зоні будуть ще 4 області / УНІАН

Пандемія вирує, а карантин набирає обертів. Ще чотири області України переходять у "червону" зону.

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області слідом за Херсонською стануть "червоними" з 18 жовтня.

Про це заявив міністр Олег Немчінов у Facebook. За його словами, відповідне рішення в п'ятницю, 15 жовтня, прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Встановити "червоний"рівень епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19 у Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 15 жовтня в Україні використовуються всі зони адаптивного карантину - "червона", "помаранчева" і "жовта". За минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - в Київській.

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