ЗСУ вразили станцію ППО окупантів у Криму: у Страткомі розкрили деталі

30 січня українські військові успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.

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ЗСУ знищили станцію ППО окупантів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Вранці, 30 січня, окупанти заявили про збиття безпілотників над територією чотирьох областей Росії та тимчасово окупованого Криму.

Засоби протиповітряної оборони, за словами Міністерства оборони РФ, вночі перехопили та знищили 21 запущений український безпілотник.

Збройні сили України підтвердили вранці 30 січня успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.

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"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - написали на сторінці Стратком ЗСУ у Telegram.

У ЗСУ розповіли про знищення радіоелектронної станції / фото: t.me/AFUStratCom

"Бавовна" в Криму

Нагадаємо, що українські ракети і дрони вражають цілі в Криму, обходячи російську ППО. Українські війська проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму і вже успішно уразили кілька цілей.

У Криму стався потужний удар по командному пункту. З'явилися нові дані щодо втрат російських окупантів унаслідок влучних ударів по командному пункту 31 дивізії ППО ПКС РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Генерал Микола Маломуж анонсував успіх ЗСУ на півдні. Згідно прогнозу військового експерта російські окупанти опиняться в повному оточенні і не зможуть протистояти українським військовим.

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