Понад півтора десятка ракет: у Чорному морі РФ збільшила кількість кораблів з крилатими ракетами

У Чорному морі збільшилася кількість кораблів з ракетами / Фото Reuters, Вікіпедія

Російські окупанти в Чорному морі збільшили кількість кораблів з крилатими ракетами. У море вивели ще один великий десантний корабель. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Всього РФ накопичила в морі понад півтора десятка крилатих ракет, які можуть бути випущені по території України.

"У Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилося 1 ВДК, продовжує загрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет", — йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні закликають українців не ігнорувати сигналі тривоги і не відпочивати на березі моря. Узбережжя зараз є зоною небезпеки, адже Хвилі можуть принести туди ворожі міни.

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Нагадаємо, пізно ввечері 26 червня окупанти завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

У результаті попадання до житлового кварталу мирного селища сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м кв.

Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. В результаті попадання ракети в житловий будинок постраждали шестеро людей.

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