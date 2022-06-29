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Удар ракетами по Дніпрі: під завалами СТО знайшли тіла загиблих

29 червня 2022, 07:56

Жінка і чоловік опинилися в епіцентрі вибуху і загинули на місці.

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Під завалами СТО в Дніпрі знайшли тіла загиблих/ Фото ілюстративне: Полтавська ОВА, УНІАН

Під завалами СТО в Дніпрі, по якому росіяни у вівторок, 28 червня, нанесли ракетний удар, знайшли тіла двох загиблих – жінки і чоловіка.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він розповів, що загиблі опинилися в епіцентрі вибуху.

На місці зруйнованої СТО були знайдені уламки ракети "Калібр".

"Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники виявили двох загиблих – чоловіка і жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", – написав Резніченко.

Ракетний удар по Дніпрі

У вівторок, 28 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Дніпро. Близько 17: 00 ворожа ракета влучила в СТО. Крім цього, постраждали залізнична інфраструктура та промислове підприємство.

Нагадаємо, вранці 29 червня російські загарбники обстріляли ракетами Миколаїв. Було влучання у багатоповерхівку.

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