Біля десяти потужних вибухів: РФ вдарила по Харкову балістикою - є поранені

Російські окупанти завдали понад 10 ударів по Харкову, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури міста, є поранені, наголосили в ОВА.

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У Харкові прозвучала серія вибухів - пошкоджено цивільні об'єкти / Колаж Главред, фото: Олег Синєгубов / Telegram

Вдень, 1 вересня російські окупаційні війська завдали серії потужних ударів по Харкову та харківській області. Про вибухи повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.

"У Харкові лунають вибухи!! Будьте обережні!", - написав він, звернувшись до мешканців Харкова.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про повторні вибухи в обласному центрі.

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"Повторні вибухи. Загроза залишається. Будьте в укриттях!", - зазначив він.

Загалом, він зазначив, що росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову.

"Є пошкодження с та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!", - вказав він.

Мер міста Ігор Терехов станом на 13:23 зазначив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", - написав він.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики для Харкова та області.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - наголошували в ЗСУ.

Крім того, згодом в Повітряних силах додали, що існує також загроза застосування балістики з півночі.

Станом на 13:40 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнирв, що серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

"На цю хвилину - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", - написав він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари по Харкову - що відомо про наслідки обстрілу РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 30 серпня, в Харкові пролунала серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару по Харкову зросла до семи. За словами мера Ігоря Терехова, з-під завалів 12-поверхового будинку вдалося дістати тіло загиблої жінки.

Бріджит Брінк, посолка Сполучених Штатів Америки в Україні, висловила свою реакцію на сьогоднішній обстріл Харкова росіянами та влучання в багатоповерховий житловий будинок.

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