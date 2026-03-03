Екс-голову Держприкордонслужби Дейнеко, який перебуває під слідством, мобілізували

Сергія Дейнека мобілізували і направили в бойову бригаду.

Сергія Дейнека мобілізували і направили в бойову бригаду / Колаж: Главред, фото ГПСУ

Сергія Дейнека призвали на службу за мобілізацією

Дейнеко призначений начальником Луганського прикордонного загону

Колишній голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, якого раніше пов'язували зі справою про можливу причетність до контрабанди сигарет, призначений керівником Третього прикордонного загону імені героя України полковника Євгена Пікуса. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, на підставі закону "Про військовий обов'язок" Дейнеко був призваний на службу за мобілізацією. Відповідно до чинних норм проходження служби в Державній прикордонній службі України він призначений начальником Луганського прикордонного загону.

Демченко уточнив, що попереднє звільнення Дейнека за рішенням військово-лікарської комісії не позбавляє його права повторно проходити службу в рамках мобілізації. Призначення на посаду в бойовий підрозділ, за словами речника, здійснено з урахуванням його попереднього досвіду та участі у виконанні завдань із захисту держави.

Третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса (в/ч 9938), також відомий як Луганський прикордонний загін-бригада "Помста", входить до складу ДПСУ і виконує бойові завдання. Раніше, в 2011-2014 роках, цим підрозділом вже керував Сергій Дейнеко.

Корупційна схема

Раніше НАБУ і САП викрили корупційну схему в Державній прикордонній службі України, яку організували 2023 року.

За даними слідства, чиновники ДПСУ за хабарі сприяли незаконному переправленню сигарет до країн ЄС. Лише за період з липня по листопад 2023 року задокументовано отримання прикордонниками щонайменше 204 тисяч євро неправомірної вигоди.

Для маскування контрабанди зловмисники використовували транспортні засоби з чеською та австрійською реєстрацією, на які встановлювали номерні знаки, візуально схожі на дипломатичні.

Серед ключових фігурантів справи фігурує колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Як може змінитися мобілізація в Україні

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам у віці від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за необхідності.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов'язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації і перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, в чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною і ефективною.

Про особу: Сергій Дейнеко Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року. Він одружений, має сина і дочку. Дейнеко отримав профільну військову освіту: є випускником Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, навчався в Об'єднаному інституті військової розвідки Національного університету оборони України, а також закінчив Ужгородський національний університет. На початку війни на сході України в 2014 році очолював Луганський прикордонний загін і безпосередньо брав участь у виконанні бойових завдань. Пізніше працював на керівних посадах у центральному апараті ДПСУ, зокрема був заступником директора Оперативного департаменту. У червні 2019 року Сергія Дейнека призначили головою Державної прикордонної служби України. На початку січня президент Володимир Зеленський заявив, що Сергій Дейнеко буде звільнений з посади голови ДПСУ. Пізніше з'явилася інформація про те, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України.

