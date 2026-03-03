Рус
"У нас усе готово": в уряді відповіли, коли українцям відключать опалення

Дар'я Пшеничник
3 березня 2026, 20:41
За словами Кулеби, держава готова продовжувати подавання теплоносія навіть до другої половини весни.
Коли завершиться опалювальний сезон / Колаж: Главред, фото: freepik

Головне з новини:

  • Україна не поспішає завершувати опалювальний сезон
  • Тепло подаватимуть до стабільного потепління
  • Кулеба заявив, що інфраструктура витримала зимове навантаження

Україна не планує передчасно згортати опалювальний сезон, адже запасів енергоресурсів достатньо для комфортного проходження перехідного періоду. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, наголосивши, що рішення ухвалюватимуться виключно відповідно до погодних умов. Відповідний ролик з відповіддю посадовцем виклав сайт Новини.LIVE.

Доки залишатиметься ввімкненим опалення

Кулеба підкреслив, що уряд не бачить підстав для поспіху з вимкненням тепла в будинках. За його словами, батареї залишатимуться гарячими доти, доки температура на вулиці не встановиться на стабільно весняному рівні.

При цьому він окремо акцентував:

"У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався відповідно до температурного режиму".

Посадовець уточнив, що держава має можливість продовжувати подавання теплоносія навіть у квітні. Він зазначив, що уряд орієнтуватиметься на реальні погодні умови, а не календарні дати. За його словами, система може працювати "і до 15 квітня", якщо цього вимагатиме погода.

Чи витримала інфраструктура зиму

Підсумовуючи роботу енергетичної та комунальної сфер, Кулеба зауважив, що інфраструктура впоралася з навантаженнями зимових місяців. Він підкреслив, що країна входить у завершальну фазу опалювального сезону в стабільному стані та з достатнім запасом ресурсів.

"У нас усе готово для того, щоб завершувати стабільне проходження опалювального сезону, - підсумував віцепрем’єр.

Відключення опалення: погляд фахівця на відновлення

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував шанси на відновлення подачі тепла і нормальну роботу комунальних служб Києва після масштабних атак з боку РФ. Експерт зазначив, що переведення житлових будинків на мобільні міні-котельні — процес далеко не швидкий: для цього необхідні трудомісткі технічні заходи, які неможливо реалізувати без ретельної підготовки і значних ресурсів.

Проблеми з опаленням в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Як раніше писав Главред, в Україні тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

Гороскоп Таро на завтра, 4 березня: Левам - нагорода, Терезам - час

Гороскоп Таро на завтра, 4 березня: Левам - нагорода, Терезам - час

