"Мета номер один": експерт назвав місто, яке РФ хоче стерти з лиця землі

Марія Николишин
28 лютого 2026, 15:14
Експерт каже, що наявність людського ресурсу дозволяє Кремлю розглядати багато цілей для наступу.
Цілі російського наступу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Мета номер один для росіян – Донецька область
  • Окупанти мають намір захопити Костянтинівку повністю
  • Також РФ може розпочати наступ в Запорізькій області

Цілі країни-агресора Росії під час наступу у 2026 році в першу чергу стосуватимуться Донецької області. Це мета номер один для росіян зараз. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, Костянтинівка практично перестала існувати, її Росія просто стирає з лиця землі, руйнуючи будинок за будинком.

Він зауважив, що зараз російські війська мають намір захопити Костянтинівку повністю, а далі – Краматорськ і Слов'янськ.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ступак також додав, що наявність людського ресурсу дозволяє Кремлю розглядати як цілі й інші напрямки. Перш за все, мова йде про Запоріжжя і Запорізьку область.

"Запоріжжя – дуже небезпечний напрямок. В останні три тижні наші військові роблять там неймовірну роботу, вибиваючи російські війська з цього напрямку, але наблизитися до Запоріжжя на відстань 13 км російським окупантам вдалося. Так що "сіра зона" знаходиться в 13 км від південних околиць Запоріжжя. Ми бачимо, скільки всього прилетіло по місту, коли росіяни були на такій відстані. Якщо вони підійдуть ближче і закріпляться, то Запоріжжя вони просто перетворять на місто-привид, як Херсон. Росіяни зараз роблять все, щоб в Херсоні не можна було жити", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що є й інша велика загроза – знищення росіянами ГЕС.

"Хоча для них бажаніше було б її захопити, але якщо не вдасться, то знищать. І тоді дефіцит електроенергії в Україні стане ще більш важким", - підсумував екс-співробітник СБУ.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак розповів, що задумали Путін і Лукашенко на 2026 рік, і де Росія завдасть основного удару:

Коли може розпочатись наступ РФ

Військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

"Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися "зеленка". Вважаю, що саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів на різних ділянках фронту, щоб реалізовувати свій план", - наголосив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла сказав, що ЗСУ кілька днів тому пішли у наступ на Півдні. Ці атакувальні дії мають кілька цілей. Одна із них – звільнення Дніпропетровської області.

Міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що після втрати армією країни-агресорки Росії можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink кількість стримів в окупантів зменшилася в 11 разів.

Начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коcсе говорив, що армія країни-агресорки РФ намагається оточити українські сили у вщент зруйнованому Вовчанську Харківської області.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

